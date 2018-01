Mundo terá 9 bi de habitantes em 2070 A população mundial deve continuar a crescer pelos próximos 70 anos, chegando ao pico demográfico de 9 bilhões de pessoas, para depois inciar um período de declínio, podendo fechar o século com 8,4 bilhões de habitantes. A previsão é de pesquisadores do International Institute for Applied Systems Analysis, na Áustria, em estudo a ser publicado hoje na revista britânica Nature. Segundo eles, a explosão demográfica registrada no século passado continuará em ritmo menos acelerado nas próximas décadas até colocar o pé no freio por volta de 2070. Melhorias generalizadas na qualidade de vida e avanços na medicina continuarão a aumentar a expectativa de vida das pessoas. Os índices de fertilidade, no entanto, devem cair, segundo o demógrafo Wolfgang Lutz, que coordenou o estudo. "Será uma mudança cultural", disse o pesquisador. "Os casais vão optar, cada vez mais, por terem menos filhos, preferindo qualidade sobre quantidade." Com isso, a população também ficará mais velha. De acordo com as projeções do estudo, a proporção global de pessoas acima de 60 anos aumentará do atual 10% para 34% até o fim do século. As previsões variam bastante de acordo com a região ou país. O maior aumento populacional, segundo Lutz, será registrado nas comunidades mais pobres do mundo, principalmente África e Ásia. "As populações africanas devem dobrar de tamanho, mesmo considerando-se as incertezas sobre a epidemia de aids no continente", afirma o especialista. "Em outras regiões, a principal preocupação será como lidar com o envelhecimento da população."