Município norte-americano se posiciona contra guerra no Iraque Ithaca, uma localidade de 30 mil habitantes do Estado norte-americano de Nova York, comunicou oficialmente hoje que é contrária a uma declaração de guerra ao Iraque. A instituição de Ithaca, equivalente a um conselho comunitário, aprovou por unanimidade uma resolução na qual pede aos representantes da região no Congresso dos Estados Unidos que votem contra a autorização do uso de força, a não ser que sejam apresentadas provas da "ameaça" iraquiana, ou apareçam novos fatos que justifiquem uma intervenção como a proposta pela Casa Branca. Ithaca está localizada no coração do Estado de Nova York e tem uma numerosa comunidade judaica. Não é a primeira cidade americana a se pronunciar em oposição a uma possível guerra. Na semana passada, Santa Cruz (Califórnia) adotou uma resolução contrária a qualquer ataque militar americano contra o Iraque. Recentemente, Santa Cruz também chamou a atenção americana e internacional ao desafiar as autoridades federais sobre o uso da maconha com fins terapêuticos.