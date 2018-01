Mural maia de 2.000 anos é encontrado por acaso Um arqueólogo encontrou por mera casualidade um mural maia de cerca de 2.000 anos totalmente intacto em meio à selva guatemalteca. William Saturno, da Universidade de New Hampshire, caminhava pelo subsolo de uma pirâmide quando de repente a luz de sua lanterna apontou para uma parede que exibia um mural quase intacto de quase 1 metro de altura e 18 de comprimento. A descoberta foi feita no sítio arqueológico de San Bartolo, em uma região selvagem do departamento (estado) de Petén, perto das fronteiras com o México e Belize. Saturno, que descobriu o mural há um ano, conta com o apoio da National Geographic Society e do museu Peabody da Universidade de Harvard para proteger sua descoberta e dar início a um projeto de escavação que durará cinco anos. Um informe sobre suas pesquisas será publicado na edição de abril da revista da National Geographic. Por volta do ano 100 Saturno explicou que o estilo artístico do mural é similar ao dos pintados por volta do ano 100 D. C. e ao dos amuletos e ornamentos dessa época. O mais surpreendente, segundo o arqueólogo, é o fato de a pintura na parede estar inteiramente intacta. "Nunca vimos algo semelhante", disse o especialista em arte e religião maia Karle Taube, do Universidade da Califórnia. "Não sabíamos que nesse período houvesse uma tradição mural tão elaborada". O porta-voz do Ministério da Cultura guatemalteco, Neftali González, disse que o governo da Guatemala colaborará nas pesquisas que serão realizadas no sítio arqueológico e que dá prioridade a "trabalhar na proteção do lugar". Dos estudos participará a arqueóloga guatemalteca Mónica Arvizú. ?O local está ameaçado por depredadores de sítios arqueológicos maias?, disse González. ?O complexo foi alvo de saques, encontraram-se perfurações que ocasionaram danos parciais." Ele esclareceu no entanto que isso ocorreu antes da descoberta do mural, em março de 2001. "É necessário realizar um trabalho de resgate e proteção do mural e dos outros elementos históricos do sítio."