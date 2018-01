Murphy pode se transformar em fenômeno eleitoral na Argentina A reta final das eleições presidenciais na Argentina se mostra a mais disputada dos últimos tempos. Se confirmada as últimas pesquisas de opinião, nenhum candidato terá condições levar no primeiro turno. Dois experimentados peronistas e um fenômeno eleitoral até então desconhecido disputam as duas vagas para um provável segundo turno. As últimas pesquisas eleitorais indicam que Ricardo López Murphy ultrapassou Adoldo Rodriguez Saá e Nestor Kirchner e está no encalço do ex-presidente Carlos Menem. Murphy, que teve uma passagem meteórica pelo ministério da Economia do governo de Fernando De la Rúa, promete transformar-se em um fenômeno eleitoral. Alguns fatores políticos contribuem para isso. É a primeira vez na história do peronismo, principal movimento político argentino, criado em 1945 pelo general Juan Domingo Perón, vai às urnas rachado. Três candidatos disputam a presidência pelo partido. Todos os produtos são difíceis de vender. Kirchner é o voto anti-Menem. Menem apela aos anos de suposta prosperidade de seu governo anterior e dá golpes baixos apelando para o lado emocional, referindo-se ao filho morto na propaganda política. E López Murphy vende-se a si mesmo com humor, ironizando-se como um buldogue, e brincando com as ?leis de Murphy?. ?O erro que os peronistas comentaram foi o de se desunir´´, disse na noite do terça-feira López Murphy num ato proselitista em Tucumán, uma empobrecida província no norte do país. Desafiante e com o peito inflado de orgulho, a televisão o mostrou acrescentando: ?Essa orgia de impunidade política que fazia crer que iam converter a escolha nacional numa disputa interna do peronismo, foi um grave erro político´´. Assessores de Menem indicam que o crescimento de López Murphy é pura ?armação? e o presidente Eduardo Duhalde foi aos jornais ontem fazer apologia sobre um segundo turno entre Kirchner e Menem. A história de como Murphy, um corpulento economista que ostenta um grande bigode e participa de competições esportivas, chegou, do fundo das sondagens, a disputa pelo segundo turno é curiosa. Após criar o Movimento Federal Recrear, Murphy começou a batalhar com o novo partido, captando radicais desencantados e peronistas pouco convictos. Segundo Manuel Atraso e Araujo, do instituto de pesquisas Ipsos, que dá a Menem o primeiro lugar, ?o fenômeno López Murphy é a grande surpresa desta eleição. E o vejo brigando pelo segundo lugar com Kirchner´´. Para Rosendo Fraga, de Nova Maioria, ?é mais provável um segundo turno entre Menem e López Murphy que com qualquer outro candidato´´. Eduardo Fidanza, de Catterberg e Associados, destacou que ?se observa uma progressão muito forte nos últimos dez dias de López Murhpy?. ?Em nossas pesquisas, ele passou de 8,5% em março para 12,5% há 15 dias e agora registra 18%?, disse. Ao contrário do que aconteceu nas eleições brasileiras, o mercado financeiro esta calmo, já que Menem e López Murphy são homens de confiança. Amigos dos mercados.