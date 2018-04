Museu do Prado acha cópia da 'Mona Lisa' O Museu do Prado, em Madri, encontrou em seus arquivos uma cópia da Mona Lisa, obra do pintor Leonardo da Vinci, que se acredita ter sido pintada ao mesmo tempo que o retrato original no ateliê do artista italiano. Segundo a revista The Art Newspaper, o quadro teria sido feito por um pupilo de Da Vinci entre 1503 e 1506.