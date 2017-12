Museu lança site para pesquisar sobre judeus mortos O museu do Holocausto de Israel colocou no ar, neste domingo, um site que traz a biografia de 3 milhões de judeus mortos pelo nazismo. Esta é considerada a mais completa lista do tipo e pode ser lida em inglês ou em hebreu. O novo site (http://www.yadvashem.org) é o resultado de 50 anos de pesquisa do museu Yad Vashem para coletar informações de vítimas do holocausto. "Yad Vashem encarregou-se de recuperar os nomes dos judeus vitimados e de preservar a memória deles. Este é um dever moral do povo judeu; nosso último ato de respeito com as vítimas", diz a introdução do site. De acordo com Esti Yaari, do Yad Vashem, há dez anos o museu colocou 1.500 pessoas para transformar os testemunhos escritos em informação digital. No ano passado, os trabalhadores passaram a colocar todos os dados na internet. O site informa que logo as 6 milhões de pessoas mortas pelo nazismo estarão documentadas na Database do museu.