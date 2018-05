Museu mostra objetos de relacionamentos que terminaram

O Museu das Relações Terminadas, na Croácia, transformou as lembranças sobre o término de namoros e casamentos em uma exposição sobre amores que chegaram ao fim.

O correspondente da BBC na Croácia Mark Lowen visitou o local, que tem um acervo de 700 objetos, que vão de sapatos - enviados por pessoas que deixaram seus parceiros - até cartas de amor.

Segundo o repórter, a maioria dos objetos é enviada por pessoas de países europeus, mas eles também chegam da Ásia e dos Estados Unidos.

O artista croata Dražen Grubiši, um dos criadores do museu, diz que a ideia surgiu quando ele e a namorada, a artista Olinka Vištica, estavam terminando.

Em meio à discussão sobre o que fazer com as lembranças do relacionamento, eles decidiram criar um museu para guardá-los.