Museu Nacional do Iraque reabre após 6 anos de saques Quase seis anos depois de ter sido saqueado durante invasão militar liderada pelos Estados Unidos, o Museu Nacional do Iraque, em Bagdá, reabrirá suas portas amanhã após ter passado por restauração. Uma cerimônia solene de reinauguração foi realizada nesta segunda-feira. O local foi uma das centenas de instituições - entre universidades, hospitais e centros culturais - saqueados durante o caos que se instalou em boa parte do Iraque após a queda de Saddam Hussein, em abril de 2003. Durante os saques, antiguidades e tesouros do acervo do museu foram levados por ladrões. "O Iraque atravessou uma era negra", declarou o primeiro-ministro Nuri al-Maliki durante a cerimônia solene realizada hoje no interior do museu. "Esse lugar da civilização já teve sua parcela de destruição." Calcula-se que cerca de 15.000 peças do acervo do museu tenham sido roubadas durante o vácuo de legalidade que se instalou com a queda de Bagdá. Destas, aproximadamente 8.500 foram recuperadas. Diversos países vizinhos devolveram ao Iraque artefatos do museu apreendidos em suas alfândegas. O museu possui um salão dedicado às antiguidades roubadas e posteriormente devolvidas ou recuperadas, informou o diretor de mídia da secretaria iraquiana de turismo e arqueologia, Abdul Zahrah al-Talqani. As informações são da Associated Press.