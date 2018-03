Museus do Vaticano estão online a partir de hoje As obras-mestras dos museus do Vaticano poderão ser admiradas desde hoje também através da internet. A Santa Sé acaba de apresentar o novo site de uma das maiores coleções artísticas do mundo, visitada a cada ano por cerca de 3 milhões de pessoas. No site, acessível em cinco idiomas (italiano, inglês, francês, espanhol e alemão), também será possível comprar lembranças de viagem pela web. O cardeal Edmund Casimir Szoka, presidente administrativo do Estado do Vaticano, explicou que o tour virtual dará agora a possibilidade de se conhecer detalhadamente as coleções, permitindo a cada um preparar-se para a visita, dando informações aos estudiosos e divulgando a grande história da arte para o público. O site é fruto da colaboração entre a Santa Sé e a Hewlett Packard, que forneceu os equipamentos de alta tecnologia. Os setores dos museos acessíveis online são os que sempre atraíram milhões de visitantes: a Capela Sistina, as salas de Rafael, a Pinacoteca, o Museu Gregoriano Egípcio, o Museo Gregoriano Etrusco e o Museu Missionário Etnológico. O site dos museus faz parte do que corresponde à Santa Sé (www.vatican.va), inaugurado en 1995, com 50 milhões de acessos mensais a partir de 150 países do mundo. Clique aqui para ver o novo site do Vaticano.