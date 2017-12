Museus para o Concorde na Inglaterra, EUA e Caribe Os sete Concordes da British Airways já têm destino: três permanecerão na Grã-Bretanha, três vão para os Estados Unidos e o último, para o Aeroporto Grantley Adams, em Bridgetown, Barbados, segundo informou, hoje, a companhia aérea. Dos aviões que ficarão em casa, um irá para a sede da Airbus U.K., em Filton, sul do país, outro para o aeroporto de Manchester e um terceiro ficará na base da British, no Aeroporto de Heathrow. O quarto está destinado ao Museu do Vôo, na Escócia. Dos que irão para os Estados Unidos, um será exposto no Museu do Vôo de Seatle e o outro no Museu dos Intrépidos Mar, Ar e Espaço, de Nova York.