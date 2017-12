Museveni é reeleito em Uganda Os resultados oficiais divulgados neste sábado pela Comissão Eleitoral de Uganda mostram que o presidente Yoweri Museveni foi reeleito no primeiro pleito pluripartidário realizado em 25 anos neste país africano. Com 80% dos votos apurados, Museveni liderava com 60,64% dos sufrágios e não pode mais ser alcançado por nenhum candidato, de acordo com os cálculos da comissão. O líder de oposição Kizza Besigye aparece em segundo lugar, com 36,04% dos votos. Outros três candidatos dividem pouco mais de 3% da preferência dos eleitores ugandenses. A Comissão Eleitoral de Uganda informou ainda que aproximadamente 65% dos 10,4 milhões de eleitores registrados foram às urnas para dar seu voto durante o pleito.