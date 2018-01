Musharraf adverte sobre ataque americano ao Iraque Um eventual ataque americano ao Iraque teria "repercussões muito negativas no mundo islâmico", disse hoje o presidente do Paquistão, Pervez Musharraf. Em declarações à rede de televisão britânica BBC, Musharraf reiterou que se considera um aliado de Washington, mas disse também que sua ativa assistência na campanha americana no Afeganistão "não significa que podem participar de atividades (deste tipo) pelo mundo". Um ataque ao Iraque teria graves repercussões porque "os muçulmanos já se sentem vitimados. No mundo islâmico há um sentimento generalizado que seria agravado" por uma ação militar, afirmou Musharraf.