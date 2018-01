Musharraf ainda é importante aliado, diz Bush O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, disse que o líder paquistanês, general Pervez Musharraf, ainda é um importante aliado na luta contra o "terrorismo", apesar das ações de Musharraf para ampliar seu poder. Bush prometeu permanecer em contato com o líder paquistanês. Falando a jornalistas durante visita à montanha Squires, no Oregon, ele disse que as autoridades norte-americanas falariam com Musharraf, um militar, sobre a importância de permitir um retorno da democracia e do poder civil ao Paquistão "Obviamente devido ao fato de, você sabe, nossos amigos promovem a democracia, isto é importante", comentou Bush. "Manteremos mais de uma forma de contato com o presidente Musharraf." Bush disse não estar inclinado a mudar sua aliança com Musharraf. Segundo ele, o presidente paquistanês dá apoio vital aos esforços para capturar membros do Taleban e da Al-Qaeda que fugiram do Afeganistão. "Ele ainda está conosco na guerra contra o terror, e é isto o que eu levo em consideração", disse Bush. Em Washington, o porta-voz do Departamento de Estado, Philip Reeker, declarou que funcionários do governo norte-americano estão preocupados com a possibilidade de as ações de Musharraf "dificultarem o estabelecimento de fortes instituições democráticas no Paquistão".