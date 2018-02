Musharraf anuncia eleições para 10 de outubro O presidente paquistanês, general Pervez Musharraf, anunciou hoje que as eleições legislativas serão realizadas em 10 de outubro próximo, como parte de seu compromisso de reinstalar no Paquistão um sistema democrático, depois de um golpe sangrento que o levou ao poder. A televisão estatal paquistanesa interrompeu sua programação normal para anunciar a data das eleições para a câmara baixa do Parlamento, ou Assembléia Nacional, assim como para as assembléias legislativas de quatro províncias. Musharraf tomou o poder em outubro de 1999 depois que o primeiro-ministro Nawaz Sharif o demitiu e o substituiu por outro general. Os militares se revoltaram e detiveram Sharif, que foi acusado de tentativa de assassinato após ter tentado impedir que um avião civil no qual viajava Musharraf aterrissasse no país. O avião recebeu finalmente autorização para aterrissar, mas com apenas 14 minutos restantes de combustível. Sharif foi considerado culpado por tentativa de assassinato, sentenciado à pena de prisão perpétua, mas se exilou na Arábia Saudita. Posteriormente, a Suprema Corte do Paquistão determinou que o golpe militar foi necessário, mas ordenou Musharraf a realizar eleições gerais até outubro de 2002 e reinstalar no Paquistão o regime democrático. À época, Musharraf concordou, mas um plebiscito realizado este ano deu a ele mais cinco anos no poder. Desde que assumiu o poder, Musharraf deixou claro que nem Sharif nem Benazir Bhutto, que também fora eleita primeira-ministra por duas vezes, teriam permissão para disputar as eleições. Bhutto foi julgada por corrupção a revelia e sentenciada a oito anos de prisão. Hoje, ela vive exilada nos Emirados Árabes Unidos. Nas última semanas, Musharraf anunciou reformas constitucionais que limitam primeiros-ministros e ministros-chefes de províncias a dois termos. Tais medidas desqualificam Butho e Sharif, assim como a maioria dos primeiros-ministros provinciais. A Liga Muçulmana Paquistanesa, partido de Sharif, afirmou hoje que contestará as próximas eleições.