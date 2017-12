Musharraf chega ao Irã para diálogo sobre paz na região O presidente do Paquistão, general Pervez Musharraf, chegou nesta segunda-feira a Teerã, capital do Irã, para a última visita com o objetivo de reavivar os tratados de paz no Oriente Médio. Mahmoud Ahmadinejad, presidente do Irã, encontrou Musharraf no palácio presidencial, no centro de Teerã, e os dois conversaram sobre os rumos dos conflitos no Oriente Médio, informou uma rede de televisão local. "Esta é a etapa de negociação com os líderes de nações muçulmanas para quem nós queremos mostrar todos os problemas que atingem estes Estados, mostrar a luta palestina e trazer harmonia para acabar com o extremismo e o terrorismo", disse Musharraf em entrevista à Associated Press. Musharraf tem promovido a idéia de um fórum das nações islâmicas para contribuir com uma solução dos conflitos no Iraque, no Líbano e nos territórios palestinos. Nas últimas semanas, Musharraf esteve visitando muitos países muçulmanos como Arábia Saudita, Egito, Indonésia e Malásia. Ainda não ficaram claras quais as propostas que poderiam surgir das discussões do presidente paquistanês ou como elas poderiam ser complementadas pelo quarteto - ONU, Estados Unidos, União Européia e Rússia - para uma retomada no processo de paz entre israelenses e palestinos. O Paquistão, que não desfruta de laços diplomáticos com Israel, defende a criação de um estado palestino cuja capital deveria ser Jerusalém. O Irã não reconhece Israel como Estado e pede por sua eliminação.