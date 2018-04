Musharraf começa visitas de despedida a quartéis do Paquistão

O presidente do Paquistão, general Pervez Musharraf, deve realizar nesta terça-feira, 27, visitas de despedida aos quartéis do Exército, Marinha e Força Aérea. Na quarta-feira, ele renuncia ao cargo de chefe das Forças Armadas e toma posse de um novo mandato presidencial como civil. Segundo o porta-voz presidencial Rashid Qureshi, citado nesta terça-feira pela imprensa paquistanesa, o sucessor de Musharraf à frente do Exército, general Ashfaq Pervez Kiyani, assumirá na quarta-feira a chefia das Forças Armadas. Assim, o general Musharraf visita os quartéis pela última vez como comandante-em-chefe das Forças Armadas. Na quinta-feira deverá iniciar seu mandato de cinco anos como presidente, como tinham anunciado fontes oficiais. Ao renunciar ao seu cargo de chefe do Exército, Musharraf cumpre o seu compromisso com a Corte Suprema do Paquistão. Na semana passada o tribunal validou a sua reeleição como chefe do Estado, nas eleições de 6 de outubro. A oposição tinha questionado a reeleição alegando que o duplo comando de Musharraf como chefe do Exército e do Estado invalidava a sua candidatura. Mas o general prometeu abandonar o uniforme militar e tomar posse como presidente civil. No dia 3 de novembro, antes que o Supremo se pronunciasse sobre os recursos da oposição, o general declarou o estado de exceção e decapitou a cúpula do alto tribunal. Os juízes foram substituídos por outros ligados ao seu regime, que ratificaram sua reeleição.