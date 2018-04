Musharraf declara estado de emergência no Paquistão--TV O presidente paquistanês, Pervez Musharraf, declarou o estado de emergência no país neste sábado, em meio à crescente violência de militantes, noticiou a TV estatal do Paquistão, em um movimento que deve adiar as eleições marcadas para janeiro. A TV paquistanesa disse que o general Musharraf, que também é chefe das Forças Armadas, emitiu uma ordem constitucional provisória declarando emergência. (Reportagem de Augustine Anthony)