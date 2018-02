Musharraf defende militares na política O presidente paquistanês, Pervez Musharraf, defendeu seus planos de mudar a Constituição, alegando que a democracia parlamentar nunca funcionou no Paquistão e pedindo um grande envolvimento das Forças Armadas nos governos futuros. Musharraf, um aliado-chave dos EUA na guerra contra o terrorismo, apareceu na tevê estatal para explicar as mudanças constitucionais que ele planeja fazer antes das eleições legislativas de outubro, que marcarão a restauração do governo civil. As mudanças incluirão a criação de um Conselho de Segurança Nacional que terá o poder de demitir o primeiro-ministro, o gabinete e toda a Assembléia Nacional. O conselho incluirá o presidente, os chefes das três armas militares e o chefe do Estado-Maior Conjunto. Seus críticos dizem que as mudanças vão simplesmente institucionalizar o envolvimento dos militares na política do Paquistão, apesar de que o conselho incluirá também o primeiro-ministro, o líder da oposição e os ministros-chefe das quatro províncias do Paquistão.