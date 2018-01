Musharraf deve vencer referendo no Paquistão Os paquistaneses participaram ontem de um referendo sobre a permanência do general Pervez Musharraf por mais cinco anos no poder e os primeiros resultados projetavam uma avassaladora vitória. Apurados 211.587 votos na capital, Islamabad, 92% eram a favor de ampliar o mandato de Musharraf, que assumiu o poder em outubro de 1999 por meio de um golpe de Estado. Resultados parciais do sul e norte do país indicam entre 92% e 98% de votos favoráveis a Musharraf. O resultado oficial deverá ser anunciado hoje. Leia mais no Estadão