Musharraf diz que estado de emergência acaba 16 de dezembro O presidente do Paquistão, Pervez Musharraf, disse na quinta-feira que o estado de emergência que decretou no dia 3 de novembro deve durar até 16 de dezembro. Musharraf, em um pronunciamento à nação depois de ser empossado presidente como civil para novo mandato de cinco anos, afirmou ainda que a Constituição será restabelecida. A suspensão do estado de emergência ocorrerá mais de três semanas antes da eleição geral, que deve ser realizada dia 8 de janeiro. (Por Zeeshan Haider)