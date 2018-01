Musharraf garante que não iniciará guerra contra a Índia Reclamando não ter recebido crédito suficiente pela repressão a extremistas islâmicos nos últimos quatro meses, o presidente paquistanês, general Pervez Musharraf, disse hoje que não irá dar início a uma guerra contra a Índia, mas prometeu manter apoio à "luta pela liberdade" na disputada Caxemira. Musharraf, um aliado-chave na guerra contra o terrorismo liderada pelos EUA, está sob forte pressão internacional durante a recente escalada de tensão com a Índia, que provocou mobilização militar, com um milhão de soldados estacionados nos dois lados da "linha de controle" que divide a Caxemira. Preocupados com a perspectiva de uma guerra aberta entre os vizinhos nucleares, o presidente dos EUA, George W. Bush, o presidente russo, Vladimir Putin, e outros líderes mundiais têm exortado os dois países a recuarem diante da possibilidade de guerra e disseram a Musharraf que ele tem de fazer mais para evitar incursões fronteiriças de grupos terroristas ao território indiano. Vestido em uniforme militar, Musharraf afirmou, durante um discurso televisionado à nação, que o Paquistão tomou "medidas sábias", referindo-se à sua decisão de 12 de janeiro, de colocar na ilegalidade cinco grupos militantes islâmicos. O Paquistão rechaça acusações da Índia de que apóia extremistas islâmicos com dinheiro e armas, mas assume oferecer apoio "moral" para grupos que lutam pela independência da Caxemira - o que não mudará nunca, segundo Musharraf. Ele acredita que sua repressão fez parar todas as infiltrações ao território da Índia. "Infelizmente, não temos visto qualquer resposta positiva do lado indiano. Exorto a comunidade internacional a pedir à Índia para normalizar as relações", disse Musharraf em inglês, interrompendo o discurso em urdu, numa clara mensagem aos líderes mundiais. Guerra Musharraf garantiu que o Paquistão não começará a guerra. "Mas se a guerra for imposta sobre nós, todo muçulmano tem o dever de responder à altura e irá lutar até a última gota de sangue", afirmou. Segundo ele, as mesmas pessoas que executaram dois grandes atentados terroristas na Índia promoveram ações semelhantes no Paquistão - atacando uma igreja freqüentada por estrangeiros e um ônibus que transportava engenheiros franceses que ajudavam o Paquistão a construir um submarino. "Quem quer que seja que esteja envolvido nesse tipo de atividade, também está interessado em desestabilizar o Paquistão", avaliou Musharraf. Para ele, os ataques foram promovidos por pessoas que "querem elevar as tensões ao máximo possível". Omer Abdullah, vice-chanceler indiano, disse à Associated Press que a Índia estava respondendo a uma situação criada pelo Paquistão. "Cabe ao Paquistão desmantelar sua máquina terrorista, parar com as infiltrações fronteiriças e entregar pessoas da lista de 20 (terroristas) apresentada ao país", disse Abdullah. "Então, haverá um alívio na tensão", afirmou. Perguntado sobre a possibilidade de a Índia retomar o diálogo com o Paquistão, ele reagiu. "Sobre o que vamos conversar? Não existe nada a ser conversado. O Paquistão sabe o que queremos e o que somos capazes de fazer para conseguirmos isso. É simples." Musharraf apresentou sua receita para a paz, pedindo alívio na fronteira, o início das negociações, o fim das "atrocidades" da Índia na Caxemira e que seja dada permissão à mídia e às organizações humanitárias internacionais para entrarem na região e ver a situação. Seu discurso de janeiro foi seguido por um ousado ataque contra o parlamento da Índia, pelo qual Nova Délhi responsabilizou extremistas baseados no Paquistão. A tensão resultante daquele incidente começava a desvanecer, quando há duas semanas militantes islâmicos promoveram um ataque contra uma base militar indiana na Caxemira, matando 34 pessoas, na maioria mulheres e crianças. A partir de então, os dois países passaram a trocar disparos de artilharia na fronteira. O Exército indiano afirmou hoje que já matou ou feriu 230 soldados paquistaneses nos últimos dez dias. Os militares do Paquistão, por sua vez, garantem ter matado 40 soldados indianos apenas no domingo, e que bombardeios da Índia mataram nove civis e feriram 25 pessoas no lado paquistanês, nesta segunda-feira, durante troca de tiros. Mediação O vice-ministro do Exterior russo, Anatoly Safonov, desembarcou hoje em Islamabad levando um convite de Putin para mediar conversações diretas entre Musharraf e o primeiro-ministro indiano, Atal Bihari Vajpayee, no mês que vem, no Casaquistão, onde os dois líderes devem participar de um encontro do Conselho de Cooperação e Medidas de Confiança na Ásia. O Paquistão já aceitou o convite, concordando em conversar com Vajpayee "em qualquer lugar, a qualquer hora". A Índia só aceita dialogar após o fim dos ataques fronteiriços. O primeiro-ministro britânico, Tony Blair, conversou hoje por telefone com os dois líderes. Seu secretário do Exterior, Jack Straw, que viajaria hoje para o Paquistão, pediu o fim das infiltrações terroristas fronteiriças como o primeiro passo para o fim da crise na Caxemira. Mas durante entrevista coletiva em Berlim, Straw disse que a diplomacia externa pode pouco. Neste fim de semana, o Paquistão testou dois mísseis - um de médio alcance e um míssil balístico de curto alcance - ambos capazes de transportar ogivas nucleares.