Musharraf reforma lei para julgar civis em tribunais militares

O presidente do Paquistão, o general Pervez Musharraf, reformou a legislação do país para que se possa julgar civis em tribunais militares em casos de terrorismo, informou a agência estatal "APP". O general, que declarou o estado de exceção no Paquistão há oito dias, impôs ontem uma revisão da lei militar de 1952, após a reunião com a cúpula do Exército em Rawalpindi, cidade vizinha de Islamabad. Musharraf deve comparecer diante da imprensa hoje às 13h30 (6h de Brasília) para explicar a situação atual, além de falar sobre as próximas eleições legislativas e o estado de exceção, segundo um porta-voz citado pela emissora privada "Geo TV". A mídia eletrônica paquistanesa teve problemas para continuar gerando conteúdo durante os últimos dias. Um locutor da cadeia "Dawn" explicou hoje que foi proibido de mostrar imagens de atentados terroristas. O regime paquistanês deu ontem 72 horas para que três jornalistas britânics deixem o país por usar "linguagem ofensiva" contra os "líderes" locais.