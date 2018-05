Musharraf rejeita emergência e quer eleições no Paquistão O presidente do Paquistão, Pervez Musharraf, rejeitou propostas para assumir poderes extraordinários e quer que o país tenha eleições, disse um porta-voz na quinta-feira, desmentindo rumores de que o enfraquecido líder optaria pelo regime autoritário. TVs e jornais haviam dito que o general Musharraf provavelmente adiaria as eleições deste ano e talvez decretasse estado de emergência, com restrições à liberdade de assembléia e de imprensa. "Na visão do presidente, não há necessidade no momento de impor uma emergência", disse o ministro da Informação, Mohammad Ali Durrani. "O presidente estava sob pressão de diferentes partidos políticos para impor uma emergência, mas ele acredita na realização de uma eleição livre e limpa e não é a favor de qualquer medida que impeça isso", acrescentou Durrani, sem especificar de quais partidos falava. Membros da coalizão governista são os que mais têm a perder, e a popularidade do próprio Musharraf despencou desde que ele tentou em vão afastar o presidente da Corte Suprema do país. Países ocidentais com tropas no vizinho Afeganistão são sensíveis a qualquer instabilidade no Paquistão, um país com armas nucleares e cuja ajuda é essencial para o combate ao Taliban e à Al Qaeda. Na quinta-feira, o presidente dos EUA, George W. Bush, aconselhou Musharraf a realizar uma eleição transparente. "É isso que estamos falando com ele, e tomara que ele siga", disse Bush em entrevista coletiva. Musharraf é um importante aliado dos EUA desde os atentados de 11 de setembro de 2001, mas o governo Bush vem pressionando Islamabad a agir contra militantes do Taliban e da Al Qaeda escondidos em remotas regiões tribais na fronteira com o Afeganistão. (Com reportagem de Jeremy Pelofsky e Arshad Mohammed em Washington, e Natasha Israni em Nova York)