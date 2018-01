Musharraf tem o desafio de garantir a segurança Com seu mandato prolongado por mais 5 anos pelo referendo popular no início deste mês, o presidente do Paquistão, Pervez Musharraf, terá agora - após o mortífero atentado em Karachi, anteontem, que deixou 14 mortos, sendo 11 cidadãos franceses - de demonstrar rapidamente sua aptidão de garantir a segurança básica exigida pela população e pelos aliados ocidentais, em nome da governabilidade do país. Tal objetivo, como observa Olivier Roy, respeitado especialista europeu em questões da Ásia Central, só poderá ser alcançado com a reforma radical dos serviços de inteligência do Governo, da "filosofia" que informa o funcionamento do Exército e da polícia. "Não vai ser fácil", Roy pondera. Ele fundamenta suas dúvidas numa mudança mais profunda da política de segurança de Islamabad nesta contradição geopolitíca quase insolúvel: as forças da ordem responsáveis pela "caça" aos terroristas da Al-Qaeda e aos seus aliados talebans e paquistaneses são as mesmas que recrutam e formam os combatentes islâmicos para a guerra intermitente de meio século do Paquistão contra a Índia, pela anexação do Estado da Caxemira. É certo que, depois dos atentados nos Estados Unidos, sob a pressão de Washington, o presidente Musharraf desmantelou as conexões mais visíveis entre os ativistas islâmicos e os serviços secretos paquistaneses, artífices e protetores, até então, do regime dos talebans no Afeganistão. Mas, especialistas europeus, como Olivier Roy, acreditam que restaram as chamadas "zonas de sombra", mesmo sem a contribuição do "Efeito Caxemira", no sistema de segurança, a despeito da firmeza com que Musharraf o conduziu à "limpeza", com a assistência de chefes militares de sua confiança. Essas suspeitas são em parte realimentadas hoje pela verificação de que os serviços secretos paquistaneses ainda não conseguiram prender nenhum dos suspeitos do seqüestro e bárbaro assassinato do correspondente do Wall Street Journal, Daniel Pearl, em fevereiro, crime reivindicado por um grupo islâmico extremista. Sem dúvida, Omar Cheikh, o "cérebro" da operação contra o jornalista americano, foi capturado. Até hoje, porém, o processo a que ele responde se arrasta de modo inexplicável, e retarda o exame do pedido de extradição formulado pelas autoridades americanas. A imprensa européia se pergunta se o fato não teria alguma relação com as ameaças de Omar, de fazer revelações embaraçosas sobre os vínculos subterrâneos entre o ISI (Serviços Secretos de Islamabad) e parte do Exército paquistanês com os meios terroristas. Esse clima de desconfiança a propósito das "zonas de sombra" - agravado pelo atentado (cinco mortos) de 17 de março contra o templo protestante da área diplomática de Islamabad - exacerbou-se ainda mais com o ato terrorista que matou 14 pessoas, das quais 11 franceses, em Karachi, quarta-feira. Nas últimas horas, centenas de militantes islâmicos foram presos e os retratos-falados de três suspeitos passaram a ser divulgados pela mídia. Todavia, tais medidas são interpretadas com uma certa reticência pela mídia européia, mais propensa a discernir, nelas, o "jogo de marketing" de Islamabad para a opinião pública internacional e disfarçar sua impotência em face dos "inimigos da sombra". Estes, protegidos durante muito tempo pelo ISI, não foram ainda totalmente desalojados do aparelho estatal. Para Olivier Roy, resta saber se o presidente Musharraf, na sua campanha contra o terrorismo islâmico, entre outras medidas estratégicas, poderá isolar a questão da Caxemira, com suas conotações islâmicas, das "zonas de sombra" do sistema de segurança paquistanês. Caso o presidente resolva a contradição geopolítica, ficará menos incerta a avaliação de sua capacidade para garantir a governabilidade e restaurar a confiança internacional no Paquistão.