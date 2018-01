Musharraf vence em referendo suspeito e se mantém no poder O presidente paquistanês, Pervez Musharraf, obteve uma avassaladora vitória com 97,7% dos votos no polêmico referendo de terça-feira, ampliando sua permanência no poder por cinco anos. A votação, convocada pelo presidente que assumiu o poder em um golpe de Estado em 1999, foi marcada por denúncias de fraude. A Comissão de Direitos Humanos do Paquistão acusou os organizadores do referendo de tolerarem fraude generalizada, com denúncias de pessoas votando várias vezes e funcionários eleitorais preenchendo cédulas com o "sim" a mando de superiores. Segundo as autoridades, 43,9 milhões de pessoas votaram - 42,8 milhões a favor de Musharraf - e 60% dos cerca de 70 milhões de eleitores foram às urnas. Mas a oposição acusou o governo de encher as urnas com votos favoráveis a Musharraf. "O referendo foi uma fraude e a verdadeira participação foi a mais baixa da história", disse Amirul Azeem, porta-voz do grupo islâmico Jammat-i-Islami.