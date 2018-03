Música alta faz cliente de bar beber mais, diz estudo Frequentadores de bares onde a música é muito alta bebem mais rápido e em menos goles, segundo estudo divulgado na sexta-feira por pesquisadores franceses na revista Alcoholism: Clinical & Experimental Research. De acordo com eles, com a música alta uma garrafa de cerveja dura em média três minutos a menos na mão do cliente. Para avaliar essa correlação, os cientistas passaram três noites de sábado em dois bares, onde observaram 40 bebedores de cerveja, todos homens de 18 a 25 anos. "Demonstramos que a música ambiente tocada num bar está associada com um aumento do consumo de bebida", disse em nota Nicolas Gueguen, pesquisador de ciências comportamentais da Universidade do Sul da Bretanha (França), responsável pelo estudo. Com consentimento dos donos dos bares, os pesquisadores aumentavam e abaixavam o volume e então mediam a velocidade do consumo de cerveja. Os homens não sabiam que estavam sendo observados. Quando a música estava mais baixa, cada cliente pedia em média 2,6 cervejas. Com a música alta, pediam 3,4. O tempo para tomar cada bebida caía de 14min51 para 11min45. Os pesquisadores admitem que a amostra era pequena e que isso limita o estudo. Eles dizem não ter como explicar o aumento do consumo, mas aventam a hipótese de que, com a dificuldade para conversar com muito barulho, as pessoas acabam bebendo mais. (Por Michael Kahn)