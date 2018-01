Músico Roger Waters diz que não confia em Bush O líder da mítica banda britânica de rock Pink Floyd, Roger Waters, disse no Peru que "não confiaria" no diálogo com o presidente americano, George W. Bush, na visita que ele faz por cinco países da América Latina. De acordo com a Casa Branca, a viagem de Bush busca retomar o diálogo com os países da região, mas segundo analistas, o presidente também quer evitar a propagação da mensagem esquerdista do presidente da Venezuela, Hugo Chávez. "Eu não confiaria em (Bush) ao ponto de poder conversar", disse Waters na noite de sábado a jornalistas. O músico visita alguns países da América Latina como parte da turnê solo The Dark Side of the Moon. O músico se referiu também às duras críticas que fez ao líder norte-americano em seus shows em todo o mundo, mediante o uso de um enorme globo com a forma de um porco com mensagens políticas, propostas por ele ou pelas pessoas das cidades que visita. Waters comentou que em seus recentes shows no México, as mensagens atacaram a polêmica construção de 1.125 quilômetros de barreiras na fronteira com os Estados Unidos, que foi aprovada por Bush em outubro. "Eles (mexicanos) escreveram: ´Porco Bush, derruba esse muro´ (...) Acredito que estão absolutamente certos, porque querem construir um muro dentro do México, no seu lado da fronteira, e além disso estão muito incomodados com a nova política de migração dos Estados Unidos", afirmou. O The Dark Side of the Moon inclui a apresentação completa do legendário disco de mesmo nome que Pink Floyd lançou em 1973. Waters, compositor, baixista e cantor do Pink Floyd, também é autor do disco The Wall, o álbum mais famoso da banda. Depois do Peru, Waters fará shows no Chile, na Argentina e no Brasil, e continuará sua turnê mundial na Europa, nos Estados Unidos e no Canadá até julho.