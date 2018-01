Na Alemanha, Bush passeia de bicicleta e come carne de javali O presidente dos Estados Unidos, George Bush, teve uma quinta-feira diferente em sua visita à Alemanha. Antes de seu churrasco com a chanceler alemã Angela Merkel, Bush pôde realizar exercícios físicos e desfrutar da beleza do mar báltico da região costeira de Heiligendamm. Vestindo uma camisa verde e com um gorro cinza, o presidente passeou de bicicleta, por alguns minutos, ao redor de seu hotel. Em seguida, Bush se preparou para o churrasco com Merkel - por sinal, o jantar foi organizado especialmente pelos alemães - dentre os pratos principais estava um javali com mais de 30 Kg, assado em um espeto giratório. Nesta sexta-feira Bush deixará a Alemanha e viajará para São Petersburgo, na Rússia, onde participará do encontro de chefes de Estado e de Governo do G-8.