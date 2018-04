Na Argentina, procurador-geral do Tesouro renuncia Em meio à crise política e institucional enfrentada pelo governo de Cristina Kirchner, o procurador-geral do Tesouro argentino, Osvaldo Guglielmino, renunciou ao cargo, no fim da noite de ontem. Ele era o homem responsável pelos processos de denúncias que Cristina fez contra o titular do Banco Central, Martín Redrado, e também pela defesa do Fundo do Bicentenário. A decisão foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial. Guglielmino será substituído por Joaquin da Rocha.