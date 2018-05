Na Bielo-Rússia, 2 são presos acusados de atentado

Ao anunciar as detenções de hoje, o subprocurador-geral do país Andrei Shved disse que as cinco pessoas presas até o momento são cidadãs bielo-russas com idade inferior a 30 anos e sem antecedentes criminais. Em conversa com jornalistas, em Minsk, o subprocurador recusou-se a revelar a identidade dos suspeitos, a discutir a participação deles e a especular os motivos por trás do atentado.

O presidente da Bielo-Rússia, Alexander Lukashenko, sugeriu que a explosão foi obra de dissidentes e ordenou à procuradoria-geral do país que detenha suspeitos para interrogatório. As informações são da Associated Press.