Na boca-de-urna, Duarte é novo presidente do Paraguai Nicanor Duarte, candidato do governista Partido Colorado, venceu a eleição presidencial deste domingo, segundo resultados de pesquisa boca-de-urna. Uma pesquisa do Canal 13 e da Rádio Ñandutí aponta Duarte com 40,2% dos votos, contra 24,7% de Pedro Fadul, do movimento Pátria Querida, e 21,4% do liberal Julio César Franco.