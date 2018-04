Na Bolívia, todos os ministros de Morales renunciam Todos os ministros do presidente da Bolívia, Evo Morales, renunciaram a seus cargos hoje. Com isso, eles pretendem dar ao governante a liberdade para escolher seus colaboradores, ao se cumprir um ano do segundo mandato de Morales, em meio a uma forte queda na popularidade do líder.