Na China, Festival das Lanternas tem performance de luzes

Fotos de Jason Lee/Reuters Pessoas visitam uma tradicional performance de fogos para comemorar o Festival das Lanternas na cidade de Yuxian. Por mais de 300 anos, a vila levou a tradição de atirar ferro derretido a 1.300º C contra uma parede fria de concreto para formar faíscas como fogos de artifício durante o Festival das Lanternas. O Festival das Lanternas ocorre no último dia das comemorações do Ano Novo chinês, que neste ano é em 9 de fevereiro. Um dos integrantes do ritual derrete o ferro para a performance. O efeito é como o de uma chuva de luzes, bem parecido com fogos de artifício, mas sem outras cores que não o dourado. Enquanto esquenta o ferro, recipiente solta lufadas de pó brilhante.