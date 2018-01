Na China, inundação em mina de carvão mata 20 Uma inundação em um poço de carvão de uma mina estatal da cidade de Fushun matou pelo menos 20 pessoas e deixou outras nove soterradas, segundo informou a agência oficial de notícias do país, "Xinhua". O acidente - cujas causas não foram apuradas - aconteceu na noite do sábado. Fushun é um dos centros industriais da província de Liaoining, situada a nordeste de Pequim. Mais de 7.500 trabalhadores mineiros morreram nas minas chinesas em 2006, razão pela qual são consideradas as mais perigosas do mundo. Os acidentes mais comuns são inundações, explosões e desmoronamentos nos poços de carvão, principal fonte energética do país.