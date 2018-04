Na China, jornal cita morte de reformista e quebra tabu

Até poucos anos, a imprensa chinesa era proibida de publicar o nome de Hu Yaobang e de seu sucessor, Zhao Ziyang, que perdeu o posto de secretário-geral do Partido Comunista por se recusar a reprimir a manifestação de estudantes. O protesto terminou de modo sangrento de 3 para 4 de junho, quando um número desconhecido de pessoas morreu pela ação do Exército.

Também ontem, outro jornal ligado ao Partido Comunista, o "Global Times", criou na internet uma galeria de fotos de Hu Yaobang, que foi secretário-geral do PC de 1982 a 1987. Entre elas, está a imagem de estudantes que homenageiam o líder morto ao redor do monumento em memória aos heróis da Revolução Comunista na Praça Tiananmen, no início dos protestos que duraram quase dois meses. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.