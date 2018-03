Na China, Rice falará sobre crise nuclear norte-coreana

A secretária de Estado americana, Concoleezza Rice, iniciou neste domingo seus dois dias de visita à China em uma viagem na qual tratará com as autoridades chinesas a crise nuclear norte-coreana e manterá um encontro com os desabrigados pelo terremoto do dia 12 de maio na província sudoeste de Sichuan. Segundo informou a agência oficial de notícias "Xinhua", Rice aterrissou em Chengdu, capital de Sichuan, para expressar suas condolências às vítimas do terremoto de 8 graus na escala Richter, que causou 90.000 mortos e desaparecidos. A representante da diplomacia americana foi para Dujiangyang, uma das localidades mais atingidas pelo terremoto e onde a maioria das vítimas fatais foram estudantes devido à queda de centenas de escolas.