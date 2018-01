Na China, Trump vai à ópera na Cidade Proibida

PEQUIM - O presidente americano, Donald Trump, iniciou nesta quarta-feira, 8, em Pequim, a etapa mais delicada de sua viagem pela Ásia, dedicada principalmente a forjar uma frente comum contra as ambições nucleares da Coreia do Norte. Ele visitou a Cidade Proibida e assistiu a uma ópera em suas primeiras horas na capital chinesa, à qual chegou vindo da Coreia do Sul.

+Trump alerta Coreia do Norte para que ‘não subestime’ os EUA

Pelo Twitter, Trump agradeceu ao presidente chinês, Xi Jinping, por “esta tarde e noite inesquecíveis na Cidade Proibida” e postou uma foto dos dois casais presidenciais.

Looking forward to a full day of meetings with President Xi and our delegations tomorrow. THANK YOU for the beautiful welcome China! @FLOTUS Melania and I will never forget it! pic.twitter.com/sQoUWIGAiQ — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 de novembro de 2017

Há um ano, quando Trump ainda era candidato à Casa Branca, a China era um de seus vilões preferidos, um país a quem o presidenciável acusou de ter “roubado” milhões de empregos americanos. Mas, nas últimas semanas, Trump elogiou Xi, de quem espera ajuda para conter a Coreia do Norte e uma redução do enorme excedente comercial da China em relação aos EUA.

“Espero com muita impaciência a reunião com o presidente Xi, que acaba de obter uma grande vitória política”, escreveu Trump no Twitter antes de chegar a Pequim. Ele se referia ao novo mandato de cinco anos obtido por Xi no recente congresso do Partido Comunista da China. Segundo o sinólogo Jean-Pierre Cabestan, da Universidade Batista de Hong Kong, Trump elogia Xi “para preparar o terreno e deixá-lo de bom humor, pois tem coisas desagradáveis a dizer”.

Apesar de a China ter aprovado as últimas sanções da ONU contra a Coreia do Norte e prometido aplicá-las, Washington deseja que Pequim faça mais para asfixiar economicamente Pyongyang. A China, responsável por 90% do comércio com a Coreia do Norte, está em uma posição crucial para pressionar o regime de Kim Jong-un, que em setembro realizou novo teste nuclear. / AFP