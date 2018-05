''Na classe, somos cidadãos sem etiqueta'' O taxista Álvaro Ballero, de 56 anos, considera-se um dos avôs do Centro de Formação para a Paz e a Reconciliação (Cepar) . Ex-integrante do grupo paramilitar Autodefesas Unidas da Colômbia (AUC), onde foi motorista de caminhão por oito anos, Ballero cursa o ensino médio no Cepar nos fins de semana, em período integral. "Estudamos juntos, não temos nada a ver com o passado do outro, aqui não se comenta nada disso", conta sobre o convívio com os colegas. "Dentro da sala de aula, somos todos cidadãos sem etiqueta."