Na Colômbia, policiais morrem em dois ataques das Farc

Na noite de ontem, 15 casas tiveram danos por causa da explosão de um carro-bomba colocado em frente a uma delegacia na cidade de Jambaló, no departamento (Estado) de Cauca, 315 quilômetros a sudoeste de Bogotá. A delegacia foi alvo ainda de um ataque com morteiros de fabricação artesanal durante duas horas, afirmou em entrevista, por telefone, o general Orlando Pineda Gómez, comandante da polícia nos departamentos de Cauca e nos vizinhos Valle del Cauca e Nariño. O general atribuiu o ataque a membros da 6ª Frente das Farc, que atua na região.

Um segundo ataque ocorreu às 8h30 de hoje (hora local), quando supostos guerrilheiros dispararam de uma lancha contra uma delegacia localizada às margens de um rio na localidade de Andagoya, no meio da selva, no departamento de Chocó. Nesse ataque, dois policiais morreram. A informação foi confirmada pelo prefeito de Andagoya, Pastor Mosquera. Outros dois policiais ficaram feridos, segundo o prefeito. Os agressores fugiram na lancha pelo rio San Juan. Mosquera afirmou que outros dois policiais e soldados do Exército reagiram e dois rebeldes morreram.

Além das Farc, há na região grupos armados do narcotráfico e grupos ilegais integrados por antigos paramilitares, que buscam dominar a zona por sua costa no Pacífico, uma rota para o tráfico de drogas. Em janeiro, segundo dados do Ministério da Defesa, morreram na Colômbia 31 membros das forças de segurança em distintos incidentes. No mesmo mês do ano passado, houve 22 mortes de membros das forças de segurança. As informações são da Associated Press.