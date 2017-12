Na enquete do Estadão.com.br, Kerry ganha de lavada São Paulo - A enquete do Estadao.com.br sobre a eleição americana registrou uma vitória esmagadora do senador democrata, John Kerry, sobre o atual presidente, o republicano George W. Bush: 87% dos participantes preferiram Kerry, contra 13% que ficaram com Bush. A pesquisa, que ficou uma semana no ar no, recebeu mais de 8 mil votos. As posições polêmicas e impopulares do atual presidente americano, como a guerra no Iraque, a política externa unilateral e a rejeição ao Protocolo de Kyoto, parecem ter pesado mais na avaliação dos participantes da enquete que os alertas de especialistas contra as políticas econômicas do Partido Democrata, de Kerry, historicamente mais voltadas para o protecionismo e, por isso mesmo, com potencial para complicar o comércio exterior do Brasil.