Na Espanha, incêndio atinge templo da Sagrada Família

O suspeito realizava uma visita guiada à Igreja, quando por razão desconhecida entrou na sacristia da cripta - debaixo do altar principal - e começou a queimar batinas e outras vestes cerimoniais dos sacerdotes, revelou Joan Rigol, presidente da Junta da Sagrada Família.

Alertados por um grupo de turistas que viu a fumaça, bombeiros foram até o local, onde precisaram de 45 minutos para controlar o fogo, que se propagou rapidamente. A sacristia foi bastante danificada, mas as chamas não afetaram nem a estrutura nem a nave central da monumental obra do arquiteto catalão Antoni Gaudí (1852-1926).

"Quanto ao patrimônio de Gaudí, conseguimos preservá-lo totalmente", afirmou Rigol. Não houve feridos graves, mas quatro pessoas receberam atendimento após inalar a fumaça. A Sagrada Família é uma das joias da arquitetura espanhola e um dos monumentos mais conhecidos do país, com uma média de 2,3 milhões de visitas por ano. As informações são da Associated Press.