Na Etiópia, três terroristas morrem ao manipular bomba Três pessoas morreram e uma ficou ferida depois de uma bomba que seria utilizada em um ato terrorista explodir antecipadamente na Etiópia, informaram fontes policiais do país. As vítimas da explosão, que ocorreu na sexta-feira, pertenciam ao grupo rebelde Frente de Libertação de Oromo (OLF, sigla em inglês) e estavam manipulando uma bomba de fabricação eritréia. "O explosivo, fabricado pela Eritréia, detonou devido a uma falha de seu temporizador", segundo o documento da Polícia tornado público neste sábado pelos meios de comunicação locais. Dois dos terroristas morreram no ato e um terceiro morreu no hospital devido aos ferimentos, acrescentou o documento. Segundo a mesma fonte, vários suspeitos foram detidos por sua possível conexão com o planejamento do fracassado atentado. Investigações revelaram que os explosivos encontrados são idênticos aos empregados em ataques prévios. A Etiópia culpa a Eritréia por 20 explosões que desde março mataram quase 10 pessoas na capital etíope, Adis-Abeba. No entanto, a Eritréia nega de forma taxativa estar envolvida, da mesma forma que o faz a OLF, grupo rebelde que proclama lutar pela liberdade da região de Oromo, onde reside o grupo étnico mais numeroso e mais discriminado do país.