Na Filadélfia, papa Francisco deve visitar prisão e realizar missa campal

Como tem feito em Nova York e Washington, ele deve dar atenção tanto para a elite como para os mais desfavorecidos, desta vez ao visitar detentos na maior prisão da Filadélfia. À noite, ele será recepcionado por Aretha Franklin e outros no Benjamin Franklin Parkway, um festival em homenagem às famílias. Ele voltará lá no domingo para uma missa campal, seu último grande evento antes de sair para Roma. Fonte: Associated Press.