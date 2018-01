Na Flórida, um roubo muito especializado: faróis de Porsche A polícia e os proprietários de Porsches estão sendo atormentados por ladrões cada vez mais especializados no roubo dos faróis azulados desses caríssimos carros alemães. A finalidade é adaptá-los a modelos mais baratos. A polícia do luxuoso subúrbio de Miami, Coral Gables, já investigou mais de 60 roubos em pouco mais de um ano ? e alguns carros foram atacados três ou quatro vezes. Fez seis prisões, enquanto os policiais de Miami fizeram outras duas. Não há estatísticas disponíveis, mas o gerente da oficina especializada Countach, Abraham Echeverry, diz que repara cerca de 10 Porsches por semana na loja de Coral Gables. Bob Varela, de Wllington, que está no comércio de Porsches há mais de 30 anos, ouviu falar desse tipo de roubos ?por todo o país?. ?São mais comum em Dade, não tanto em Broward e um pouco em Palm Beach, mas estão em todo o lugar?, diz Varela, presidente da seção sulina do Porsche Owners Club. Dois roubos em poucos meses fez o proprietário do Porsche Carrera1999, Scott Rhodenizer, reconsiderar sua opção de transporte. ?Agora, eles sabem onde eu moro?, diz. ?Vou cancelar meu leasing. Não é bom para mim ter esse carro.? Os faróis, chamados de descarga de alta intensidade, ou HID na sigla em inglês, são muito populares entre apaixonados por carros, que gostam de usá-los para incrementar carros menos caros, como Acuras e Hondas. Os faróis custam US$ 1.400 ou um pouco mais quando novos, mas a troca e concerto depois que um ladrão os arrancou com um pé de cabra atingem os US$ 7.000. ?O problema está no modo pelo qual as companhias de seguro agem, instigando-nos a pagar mais?, diz o sargento Ed Hudak, da polícia de Coral Gables. Os faróis são também características padrões de outros carros de luxo, mas os donos de oficina dizem que o Porsche é o escolhido porque os seus são mais fáceis de serem removidos. O escritório central da Porsche americana, em Atlanta, diz que só recentemente ouviu falar do problema. Seu porta-voz, Bob Carlson, afirma que remover os faróis exigiria entrar no carro a força e arrebentar o porta-malas, que fica na frente, para abri-lo. Mas Hudak garante que os ladrões já descobriram como fazer isso mais facilmente. ?Não quero derrubar as vendas de Porsche, diz. ?Mas a realidade é que tudo o que você precisa é uma chave de fenda.?