Na França, Le Pen é sentenciado por dizer que câmaras de gás foram 'detalhe' PARIS - Fundador e ex-chefe do partido Frente Nacional, Jean-Marie Le Pen foi condenado nesta quarta-feira por negar crimes contra a humanidade, ao repetir que as câmaras de gás nazistas são um "detalhe" da história da 2.ª Guerra. Um tribunal da França condenou e sentenciou o político a pagar uma multa de 30 mil euros (US$ 34 mil).