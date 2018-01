Na França, Sarkozy lidera intenções de voto à presidência Nicolas Sarkozy, candidato conservador à Presidência da França, continua sendo o favorito para vencer as eleições do país, de acordo com as pesquisas de intenção de voto do Journal du Dimanche e Ipsos/Del. A primeira, da edição de domingo, 18, do jornal du Dimanche, aponta 26 % das intenções de voto para Sarkozy no primeiro turno da eleição, no final de abril, enquanto a adversária socialista, Ségolène Royal, aparece com 24% . Segundo os resultados veiculados no jornal du Dimanche, Sarkozy caiu 2 pontos nas intenções e Royal subiu 1. De acordo com a medição, no segundo turno, Sarkozy estaria com 51,5 % dos votos contra 48,5% de Royal. A outra, a Ipsos/Dell, publicada neste sábado, 17, coloca Sarkozy na frente, com 29,5 % no primeiro turno e Royal com 24 por cento. Conforme a Ipsos/Dell, no segundo turno, Sarkozy ganharia com 53 % dos votos, contra 47 % de Royal. O outro candidato, de políticas moderadas, François Bayrou, está com 22,5 % das intenções de voto de acordo com o periódico du Dimanche. Nas últimas semanas, enquanto Sarkozy é líder na maioria das pesquisas de opinião, Royal perde espaço para o candidato François Bayrou. Entretanto, Bayrou, após uma recente ascensão popular, aparece com um ligeiro declínio em ambas pesquisas.