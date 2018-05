Na fronteira, rancor por Israel persiste A cerca de três ou quatro metros da fronteira com Israel, há uma estrada libanesa com bandeiras do Hezbollah, do movimento aliado Amal, do Líbano, algumas palestinas e até mesmo do Irã. Nestes dias de dezembro, também foram colocadas algumas pretas para celebrar a Ashura, principal festividade xiita. Pôsteres de membros da organização mortos em ação, do xeque Hassan Nasrallah e até do aiatolá Khomeini compõem o restante da paisagem.