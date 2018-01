Na Holanda, ladrão rouba bicicleta de policial para fugir Um policial holandês se surpreendeu ao descobrir que um ladrão havia utilizado sua bicicleta durante uma fuga. O caso aconteceu no subúrbio da cidade de Nijmegen, depois que moradores chamaram a polícia para denunciar uma tentativa de assalto numa residência vizinha. Quando os policiais chegaram à cena do crime, os residentes apontaram a eles o caminho que os ladrões haviam seguido depois de tentar arrombar a casa. Os suspeitos foram logo detidos em ações separadas. Um oficial ficou surpreendido ao notar que um dos ladrões havia roubado a sua bicicleta durante a fuga. O outro ladrão fugiu em sua própria bicicleta. "Aparentemente eles roubaram a bicicleta do quintal dos fundos da delegacia enquanto escapavam", informou a polícia. Os homens, de 26 e 32 anos de idade, foram levados sob custódia e acusados de tentativa de assalto e roubo de bicicleta.