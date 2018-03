Na Hungria, recorde de votantes e vitória socialista Com participação recorde de eleitores no segundo turno das eleições para o Parlamento da Hungria - 73 4% do eleitorado compareceu às urnas -, o Partido Socialista conquistou a maioria das cadeiras que ainda estavam em disputa. A eleição serviu para decidir as vagas que não tiveram votação mínima de 50% no primeiro turno, realizado dia 7. Assim, os socialistas - sucessores do Partido Comunista que governou o país por 40 anos - ficaram com ganharam 198 das 386 vagas disponíveis. A Aliança de Democratas Livres, partido aliado aos socialistas elegeu 19 candidatos, enquanto o Partido Cívico Húngaro, de centro-direita e ao qual pertence o atual primeiro-ministro Viktor Orban, conquistou 188 cadeiras. Orban recusou-se a fazer qualquer comentário sobre a eleição, dizendo apenas que o resultado "estava nas mãos de Deus". Sobre o comparecimento em peso da população às urnas, o primeiro-ministro disse que "isso significa que o povo acredita no futuro e quer participar da formação dele". As afirmações vagas de Orban são creditadas a uma "fuga" da ruidosa campanha que vem sendo feita a seu favor desde o primeiro turno. Ele estaria com medo de perder uma eleição em que as pesquisas de opinião dão-lhe vitória fácil contra o banqueiro Peter Medgyessy, candidato a primeiro-ministro pelo Partido Socialista. Quando foi votar, Medgyessy, mantendo seu estilo discreto, sorriu largamente, mas também não quis tecer comentários.