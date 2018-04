Na Índia, 12 rebeldes morrem em confrontos com polícia Pelo menos 12 rebeldes maoistas foram mortos hoje em dois conflitos diferentes com a polícia no leste da Índia, segundo informações da polícia. Nove morreram em um tiroteio em uma área densamente coberta por floresta no Estado de Orissa, informou Somendra Priyadarshi, vice-inspetor-geral local, acrescentando que rebeldes fugitivos estão sendo procurados. No distrito de Bokaro, no Estado de Jharkhand, mais três rebeldes foram mortos.